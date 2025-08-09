Irã ameaça bloquear corredor planejado por Trump em acordo entre Azerbaijão e Armênia

Os EUA teriam direitos exclusivos de desenvolvimento do corredor, que, segundo a Casa Branca, facilitaria maiores exportações de energia e outros recursos.

Não ficou imediatamente claro como o Irã, que faz fronteira com a área, iria bloqueá-lo, mas a declaração de Ali Akbar Velayati, principal conselheiro do líder supremo do Irã, levantou questionamentos sobre sua segurança.

Ele disse que exercícios militares realizados no noroeste do Irã demonstraram a prontidão e a determinação da República Islâmica em evitar qualquer mudança geopolítica.

"Esse corredor não se tornará uma passagem de propriedade de Trump, mas sim um cemitério para os mercenários de Trump", disse Velayati.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã saudou anteriormente o acordo "como um passo importante em direção à paz regional duradoura", mas advertiu contra qualquer intervenção estrangeira perto de suas fronteiras que possa "minar a segurança e a estabilidade duradoura da região".

Analistas e especialistas afirmam que o Irã, sob crescente pressão dos EUA em relação ao seu programa nuclear e às consequências de uma guerra de 12 dias com Israel em junho, não tem poder militar para bloquear o corredor.