Irã prende 20 supostos espiões de Israel

(Reuters) - O Irã prendeu 20 pessoas que alega serem agentes da agência de espionagem israelense Mossad nos últimos meses, disse o judiciário no sábado, alertando que eles não terão clemência e serão transformados em exemplo.

Na quarta-feira, o Irã executou um cientista nuclear chamado Rouzbeh Vadi, que foi condenado por espionar para Israel e passar informações sobre outro cientista nuclear morto nos ataques aéreos de Israel contra o Irã em junho, informou a mídia estatal.

O porta-voz do Judiciário, Asghar Jahangiri, disse a repórteres em Teerã no sábado que as acusações contra alguns dos 20 suspeitos presos foram retiradas e eles foram libertados. Ele não forneceu um número.