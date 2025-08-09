Três pessoas ficam feridas em tiroteio na Times Square, em Nova York

O tiroteio ocorreu por volta da 1h20 (horário local) e ocorreu após uma discussão verbal com uma das vítimas, acrescentou o NYPD. A polícia disse que não se sabia até o momento se o atirador ou as vítimas se conheciam.

Tiroteios em massa são relativamente comuns nos Estados Unidos, onde as armas estão amplamente disponíveis.

O incidente em um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Nova York ocorre após tiroteio grande repercussão ocorrido em julho em uma torre de escritórios de Manhattan, que deixou quatro pessoas mortas, incluindo um executivo sênior da Blackstone e um policial de Nova York.

Nova York registrou um número recorde de incidentes e de vítimas de tiroteios nos primeiros sete meses deste ano e em julho, de acordo com um comunicado publicado pelo departamento de polícia da cidade em 4 de agosto.

O crime é uma questão eleitoral importante para a maior cidade dos Estados Unidos, que deverá realizar eleições para prefeito em novembro.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal, Alexandra Sarabia e Ananya Palyekar)