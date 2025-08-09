Turquia diz que países muçulmanos devem se unir contra plano de tomada de Gaza por Israel

Falando em uma coletiva de imprensa conjunta em El Alamein com seu colega egípcio Badr Abdelatty, depois de também se encontrar com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, Fidan disse que a Organização de Cooperação Islâmica foi convocada para uma reunião de emergência.

Fidan disse que a política de Israel tem como objetivo forçar os palestinos a saírem de suas terras por meio da fome e que pretende invadir Gaza permanentemente, acrescentando não haver desculpa justificável para que as nações continuem apoiando Israel.

Israel nega ter uma política de fome em Gaza e diz que o grupo militante palestino Hamas, que matou 1.200 pessoas em seu ataque de outubro de 2023, poderia encerrar a guerra se rendendo.

"O que está acontecendo hoje é um desenvolvimento muito perigoso... não apenas para o povo palestino ou para os países vizinhos", disse Abdelatty, acrescentando que os planos de Israel são "inadmissíveis".

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu em Ankara e Menna Alaa El Din em Cairo)