Zelenskiy rejeita concessões de terras antes de negociações entre Trump e Putin

Os detalhes do possível acordo ainda não foram anunciados, mas Trump disse que ele envolveria "algumas trocas de territórios para o bem de ambos". Isso poderia exigir que a Ucrânia renunciasse a partes significativas de seu território -- um resultado que Kiev e seus aliados europeus dizem que apenas incentivaria a agressão russa.

"Os ucranianos não entregarão suas terras ao ocupante", disse Zelenskiy em um discurso em vídeo, acrescentando que as fronteiras da Ucrânia foram fixadas na Constituição do país.

"Ninguém vai se desviar disso, e ninguém será capaz de fazê-lo", disse ele.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, se reunirá com aliados ucranianos e europeus no Reino Unido neste sábado para discutir a pressão de Trump pela paz, disse o governo britânico, acrescentando que o primeiro-ministro Keir Starmer conversou sobre isso com Zelenskiy.

"Eles concordaram que esse seria um fórum vital para discutir o progresso em direção a assegurar uma paz justa e duradoura", acrescentou o porta-voz do governo britânico.

(Reportagem adicional de Maxim Rodionov em Londres, Andrea Shalal em Washington e Dheeraj Kumar em Bengaluru)