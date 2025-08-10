Alemanha espera que Zelenskiy esteja nas negociações entre Trump e Putin, diz chanceler

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão Friedrich Merz disse esperar que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy esteja envolvido na cúpula entre Rússia e EUA.

Merz disse, em uma entrevista à emissora pública ARD, que terá neste domingo um telefonema com o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Estamos nos preparando intensamente em nível europeu junto com o governo dos EUA para essa reunião", disse Merz.