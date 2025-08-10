Diplomata chinês Liu Jianchao é levado para interrogatório, informa o WSJ

Liu, 61, liderou o órgão do Partido Comunista encarregado de administrar os laços com partidos políticos estrangeiros. Desde que assumiu o cargo, em 2022, ele viajou para mais de 20 países e se reuniu com autoridades de mais de 160 países.

A agenda lotada de Liu, especialmente suas reuniões com o ex-secretário de Estado dos EUA Antony Blinken em Washington, alimentou expectativas de que o ex-embaixador e porta-voz do ministério estava sendo preparado para ser o próximo ministro das Relações Exteriores.

Sua detenção marca a investigação de mais alto nível envolvendo um diplomata desde que a China expulsou seu ex-ministro das Relações Exteriores e protegido do presidente Xi Jinping Qin Gang, em 2023, após rumores de um caso extraconjugal.

Nascido na província de Jilin, no nordeste do país, Liu se formou em inglês na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e estudou relações internacionais em Oxford antes de assumir seu primeiro cargo como tradutor no Ministério das Relações Exteriores.

Ele serviu na missão da China no Reino Unido e, posteriormente, como embaixador na Indonésia e nas Filipinas.

Durante o período em que foi porta-voz do ministério, ele era conhecido por seus comentários bem-humorados e improvisados, ao mesmo tempo em que defendia os interesses da China de forma objetiva.