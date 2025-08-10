Forças armadas da Coreia do Sul encolheram 20% em 6 anos com queda da população masculina

O documento foi apresentado ao membro do parlamento Choo Mi-ae, do Partido Democrático, cujo gabinete o divulgou.

As forças armadas da Coreia do Sul têm diminuído persistentemente desde o início dos anos 2000, quando tinham cerca de 690.000 soldados. O ritmo se acelerou no final da década de 2010 e havia cerca de 563.000 soldados e oficiais na ativa em 2019.

Acredita-se que a Coreia do Norte tenha cerca de 1,2 milhão de militares na ativa, de acordo com a última estimativa do Ministério da Defesa em 2022.

No período entre 2019 e 2025, a população de homens de 20 anos na Coreia do Sul diminuiu em 30%, para 230.000, de acordo com dados do governo, idade em que a maioria dos homens aprovados em um exame físico se alista para o serviço militar, que agora dura 18 meses.

O orçamento de defesa da Coreia do Sul, de mais de 61 trilhões de won (US$ 43,9 bilhões) em 2025, é maior do que o tamanho estimado da economia da Coreia do Norte.

Ainda assim, o exército tem 50.000 soldados a menos do que o número de soldados adequado para manter a prontidão da defesa, disse o ministério.