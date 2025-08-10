Israel enfrenta apelos crescentes para abandonar novos planos de ofensiva em Gaza

A medida atraiu um coro de condenação dentro de Israel, onde milhares de pessoas protestaram em Tel Aviv no sábado, pedindo um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns mantidos pelo grupo militante Hamas, bem como no exterior.

Espera-se que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúna ainda neste domingo para discutir o plano, com muitos países expressando preocupação de que ele possa piorar a fome já aguda entre os palestinos.

Espera-se que Netanyahu dê uma entrevista coletiva para a mídia internacional em Israel e faça um anúncio televisionado no final do dia. Não estava claro o que será anunciado.

Smotrich disse que perdeu a fé na capacidade e no desejo de Netanyahu de levar a uma vitória sobre o Hamas. O novo plano, disse ele em um vídeo no X no final do sábado, tem como objetivo fazer com que o Hamas volte às negociações de cessar-fogo.

O primeiro-ministro e o gabinete decidiram fazer "mais do mesmo", disse ele, referindo-se ao fato de que as tropas israelenses já entraram na cidade antes e não conseguiram derrotar o Hamas.

Ele e outros membros de extrema direita da coalizão de Netanyahu argumentam que o plano não vai longe o suficiente, enquanto o Exército, que se opõe ao governo militar em Gaza, advertiu que isso colocaria em risco os reféns restantes mantidos pelo Hamas, bem como as tropas israelenses.