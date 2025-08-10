Líderes nórdicos e bálticos reafirmam apoio à Ucrânia e dizem que Rússia deve acabar com guerra "ilegal"

(Reuters) - Líderes de oito nações nórdicas e bálticas reafirmaram conjuntamente seu apoio à Ucrânia neste domingo e disseram que a paz só poderá vir por meio de uma pressão consistente sobre a federação russa para que interrompa sua guerra "ilegal".

Os líderes da Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia disseram em uma declaração que "reafirmam o princípio de que as fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força".

Eles acrescentaram que continuarão a defender e a impor medidas restritivas contra a Federação Russa.