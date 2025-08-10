Netanyahu diz que iniciativa na Cidade de Gaza visa acabar com a guerra rapidamente

(Reuters) - Israel pretende enfrentar dois redutos restantes do Hamas em sua nova ofensiva em Gaza, que espera concluir "rapidamente" e encerrar a guerra, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no domingo.

Na sexta-feira, Israel aprovou novo plano para expandir suas operações militares e assumir o controle da Cidade de Gaza, maior centro urbano do território, em uma ação que atraiu novas críticas no país e no exterior, inclusive de vários países europeus.

Falando a jornalistas estrangeiros em uma coletiva de imprensa em Jerusalém, Netanyahu disse que Israel não tem outra opção a não ser concluir o trabalho e derrotar o Hamas, dada a recusa do grupo em depor as armas.