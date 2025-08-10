Netanyahu diz que nova ofensiva em Gaza começará em breve

Ele disse que a nova ofensiva em Gaza tem como objetivo atacar dois redutos remanescentes do Hamas, no que ele disse ser sua única opção devido à recusa do grupo palestino em depor suas armas. O Hamas afirma que não se desarmará a menos que um Estado palestino independente seja estabelecido.

Não ficou claro quando começaria a ofensiva, que seria a última das sucessivas tentativas dos militares israelenses de retirar os militantes da Cidade de Gaza.

"O cronograma que estabelecemos para a ação é bastante rápido. Queremos, antes de mais nada, permitir o estabelecimento de zonas seguras para que a população civil da Cidade de Gaza possa sair", acrescentou.

A cidade, que abrigava um milhão de pessoas antes da guerra de dois anos, seria transferida para "zonas seguras", disse ele. Os palestinos afirmam que essas zonas não os protegeram do fogo israelense no passado.

O chefe militar de Israel expressou sua oposição à ocupação de toda a Faixa de Gaza e advertiu que a expansão da ofensiva poderia colocar em risco a vida dos reféns que o Hamas ainda mantém e levar suas tropas a uma prolongada e mortal guerra de guerrilha.

Netanyahu disse que seu objetivo não era ocupar Gaza. "Queremos um cinturão de segurança bem próximo à nossa fronteira, mas não queremos ficar em Gaza. Esse não é o nosso objetivo", disse ele.