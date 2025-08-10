Terremoto de magnitude 6,1 atinge o oeste da Turquia, diz autoridade de desastres

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o oeste da Turquia neste domingo, informou a autoridade de gestão de desastres AFAD do país, enquanto a mídia local disse que o terremoto foi sentido em várias províncias.

A AFAD disse que o terremoto ocorreu por volta das 19h53, horário local, na província de Balikesir, perto da maior cidade da Turquia, Istambul, mas não houve relatos imediatos de vítimas ou danos em nenhuma das províncias afetadas.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disse no X que as equipes de emergência da AFAD haviam iniciado inspeções em Istambul e nas províncias vizinhas, mas que nenhum relato negativo havia chegado até o momento.