Três pessoas morrem em praias da região de Odessa, na Ucrânia, vítimas de objetos explosivos

(Reuters) - Três banhistas foram mortos por objetos explosivos na região de Odessa, no sul da Ucrânia, em duas praias onde a natação foi proibida, informaram autoridades regionais no domingo.

O governador da região, Oleh Kiper, disse que um homem foi morto em Karolino-Buhaz e outro homem e uma mulher foram mortos na vizinha Zatoka, ambas na costa da capital regional.

"Todos eles foram vítimas de objetos explosivos enquanto nadavam em zonas recreativas proibidas", disse ele em um comunicado.