Trump quer tirar sem-tetos de Washington e mandá-los para 'longe da capital'

Trump está planejando realizar uma coletiva de imprensa na segunda-feira para "acabar com o crime violento em Washington D.C." Não ficou claro se ele anunciaria mais detalhes sobre seu plano de despejo.

A postagem de Trump no Truth Social incluía fotos de barracas e ruas de Washington com algum lixo. "Vou tornar nossa capital mais segura e mais bonita do que jamais foi antes", disse ele.

De acordo com a Parceria Comunitária, uma organização que trabalha para reduzir a falta de moradia em Washington, em uma noite há cerca de 3.782 pessoas sem teto na cidade de cerca de 700.000 habitantes.

25.jul.2025 - Pessoa dorme na Freedom Plaza, em Washington Imagem: Kevin Dietsch/Getty Images/AFP

A maioria dos sem-teto está em abrigos de emergência ou moradias transitórias. Cerca de 800 são considerados sem abrigo ou "de rua", segundo a organização.

Uma autoridade da Casa Branca disse na sexta-feira que mais policiais federais estavam sendo enviados para a cidade após um ataque violento a um jovem funcionário do governo Trump que irritou o presidente.