Vice de Trump diz ser improvável que acordo de paz na Ucrânia satisfaça qualquer um dos lados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin, em 15 de agosto, no Alasca, para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

Trump disse que a Rússia e a Ucrânia estão perto de um acordo de cessar-fogo que poderá por fim ao conflito de três anos e meio, possivelmente exigindo que a Ucrânia entregue um território significativo.

Zelenskiy, no entanto, disse no sábado que a Ucrânia não pode violar sua constituição em questões territoriais, acrescentando: "Os ucranianos não darão suas terras aos ocupantes"

Na entrevista à Fox News gravada na sexta-feira, Vance disse que os Estados Unidos estavam trabalhando para agendar conversas entre Putin, Zelenskiy e Trump, mas que ele não achava que seria produtivo para Putin se reunir com Zelenskiy antes de falar com Trump.

"Estamos em um ponto em que estamos tentando descobrir, francamente, a programação e coisas assim, quando esses três líderes poderiam se sentar e discutir um fim para esse conflito", disse o vice-presidente.