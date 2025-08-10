Zelenskiy ganha apoio da UE e da Otan ao buscar lugar à mesa com Trump e Putin

Um funcionário da Casa Branca disse no sábado que Trump está aberto à participação de Zelenskiy, mas que os preparativos atuais são para uma reunião bilateral com Putin.

Na semana passada, o líder do Kremlin descartou a possibilidade de se encontrar com Zelenskiy neste momento, dizendo que as condições para tal encontro "infelizmente ainda estão longe" de serem atendidas.

Trump disse que um possível acordo envolveria "alguma troca de territórios para a melhoria de ambos (os lados)", uma declaração que agravou a preocupação ucraniana de que poderá enfrentar pressão para ceder mais terras.

Zelenskiy diz que qualquer decisão tomada sem a Ucrânia será "natimorta" e impraticável. No sábado, os líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Polônia, Finlândia e a Comissão Europeia disseram em uma declaração conjunta que qualquer solução diplomática deve proteger os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa.

"Os EUA têm o poder de forçar a Rússia a negociar seriamente", disse a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, neste domingo. "Qualquer acordo entre os EUA e a Rússia deve incluir a Ucrânia e a UE, pois é uma questão de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa."

Os ministros das Relações Exteriores da UE se reunirão na segunda-feira para discutir os próximos passos, disse ela.