Adidas pede desculpas por calçado que se apropria de design indígena mexicano

LONDRES (Reuters) - A Adidas se desculpou formalmente após a presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticar a marca de roupas esportivas por causa de um modelo de calçado que reproduz as tradicionais sandálias huarache indígenas sem atribuir o design ou dar crédito aos artesãos.

O passo em falso ocorre pouco depois de a Prada provocar reação generalizada na Índia quando seu desfile de moda em Milão apresentou uma sandália reproduzindo chinelos Kolhapuri, destacando o aumento do escrutínio que as marcas multinacionais enfrentam sobre a origem de seus designs.

"O 'Oaxaca slip-on' foi inspirado em um design de Oaxaca, enraizado na tradição da Villa Hidalgo Yalálag", disse a Adidas em um comunicado.