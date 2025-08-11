Ataques ucranianos com drones matam três pessoas e miram Moscou, diz Rússia

Uma autoridade de segurança ucraniana disse à Reuters que a Ucrânia tinha como alvo uma fábrica russa que produzia componentes de mísseis na região de Nizhny Novgorod no ataque de drones.

Pelo menos quatro drones atingiram a fábrica de instrumentos Arzamas, que produz sistemas de controle e outros componentes para os mísseis russos Kh-32 e Kh-101, segundo a autoridade.

As unidades de defesa aérea russas destruíram um total de 59 drones ucranianos durante a noite, incluindo 12 sobre a região de Tula, informou o Ministério da Defesa da Rússia. O Ministério informa apenas quantos drones foram abatidos por suas unidades, e não quantos foram lançados pela Ucrânia.

Sete drones foram derrubados a caminho da capital da Rússia durante a noite e na manhã de segunda-feira, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin.

Ambos os lados negam ter como alvo civis em seus ataques no território um do outro. No entanto, milhares de civis morreram na guerra em grande escala que a Rússia iniciou na Ucrânia em fevereiro de 2022.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne e Tom Balmforth em Londres)