Azerbaijão e Armênia publicam texto do acordo de paz

TBILISI (Reuters) - Armênia e Azerbaijão publicaram o texto de um acordo de paz mediado pelos EUA, nesta segunda-feira, comprometendo-se a respeitar a integridade territorial um do outro e a colocar formalmente um fim a quase quatro décadas de conflito.

O acordo foi fechado em Washington na última sexta-feira, quando o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, se reuniram com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.

O texto do acordo, publicado pelos Ministérios das Relações Exteriores de ambos os países, diz que Yerevan e Baku renunciarão a todas as reivindicações ao território um do outro, se absterão de usar a força um contra o outro e se comprometerão a respeitar o direito internacional.