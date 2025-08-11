Bombeiros combatem "redemoinhos de fogo" no norte da Espanha

A fumaça espessa impedia o acionamento de aviões de combate a incêndios.

"Já há várias casas incendiadas, não sabemos mais o que fazer. Estamos completamente indefesos e fomos abandonados", disse Evangelina Peral Delgado, 70 anos, moradora de Congosta.

As altas temperaturas no domingo causaram os chamados redemoinhos de fogo perto do parque Las Medulas, forçando os bombeiros a se retirarem, disse Juan Carlos Suárez-Quiñones, chefe de meio ambiente do governo regional.

"Isso ocorre quando as temperaturas atingem cerca de 40°C em um vale muito confinado e, de repente, (o fogo) entra em uma área mais aberta e oxigenada. Isso produz uma bola de fogo, um redemoinho de fogo", explicou.

Cientistas dizem que os verões mais quentes e secos da região mediterrânea a colocam em alto risco de incêndios florestais. Quando os incêndios começam, a vegetação seca e os ventos fortes podem fazer com que eles se espalhem rapidamente e fiquem fora de controle, às vezes provocando redemoinhos de fogo.

A prolongada onda de calor na Espanha continuou na segunda-feira, com temperaturas que podem chegar a 42°C em algumas regiões.