CDC dos EUA reforça medidas de segurança após atirador matar policial em Atlanta

Desde que foi nomeado secretário de Saúde e Serviços Humanos no início deste ano, Robert F. Kennedy Jr. tem se concentrado na política de vacinas e, em maio, retirou uma recomendação federal de vacinas contra a Covid para mulheres grávidas e crianças saudáveis.

Kennedy visitou as instalações do CDC nesta segunda-feira, onde a segurança da agência apontou janelas quebradas em vários edifícios, incluindo a cabine de guarda principal, disse o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) em um comunicado. Ele também visitou o Departamento de Polícia do Condado de DeKalb e se reuniu em particular com a viúva do policial David Rose.

"Ninguém deve enfrentar a violência enquanto trabalha para proteger a saúde dos outros", disse Kennedy Jr. em uma postagem no X no sábado.

O HHS disse que continua a apoiar o pessoal do CDC e que medidas adicionais de segurança e proteção estão sendo implementadas antes do retorno dos funcionários ao escritório.

Uma fonte informada sobre o assunto disse à Reuters que 189 tiros atingiram os prédios do CDC durante o ataque, 85 janelas foram quebradas e mais de 100 portas destruídas, entre outros danos.

As forças policiais locais e federais estão "conduzindo um monitoramento intensivo de todas as ameaças em potencial ao CDC e sua equipe", disse a diretora de operações interina da agência, Christa Capozzola, em um email para a equipe no fim de semana que foi visto pela Reuters.