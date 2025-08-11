Chefe da ONU condena assassinato de jornalistas da Al Jazeera em Gaza

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS - O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou a morte de jornalistas da Al Jazeera em Gaza em um ataque aéreo israelense, disse seu porta-voz nesta segunda-feira.

"O secretário-geral pede uma investigação independente e imparcial sobre essas últimas mortes", disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.