ESPECIAL-Esforços do setor de aviação por combustível "verde" esbarram em atrasos

A World Energy, sediada em Boston, foi uma das primeiras empresas do mundo a produzir quantidades comerciais de combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês), um tipo de combustível produzido a partir de fontes como óleo de cozinha usado e resíduos agrícolas.

A refinaria da World Energy em Paramount, próxima ao centro da cidade norte-americana de Los Angeles, foi uma rara história de sucesso, fornecendo milhões de litros de SAF por ano para companhias aéreas como a United Airlines e a também norte-americana JetBlue Airways. A instalação, que começou a operar em 2016, foi fundamental para as promessas das companhias aéreas para usarem uma mistura de 10% de SAF até o final desta década.

Mas a refinaria deixou de operar em abril. E os planos da World Energy para uma segunda instalação em Houston, no Estado norte-americano do Texas, foram paralisados devido à falta de comprometimento do setor, de acordo com o presidente-executivo da empresa, Gene Gebolys.

"Algumas companhias aéreas se envolveram em um esforço bastante dissimulado para publicar comunicados à imprensa" exagerando seu compromisso com os projetos SAF, disse Gebolys, sem citar nomes de empresas. "Às vezes, as pessoas falavam demais e faziam muito pouco."

Ainda assim, Gebolys reconheceu que algumas empresas aéreas fizeram um esforço genuíno para apoiar os produtores de SAF, enquanto os governos também precisavam dar um passo à frente com incentivos mais fortes para impulsionar o progresso.

A United Airlines disse que encerrou seu relacionamento com a World Energy "há alguns anos", sem fornecer um motivo. Um porta-voz da JetBlue disse que a World Energy tem sido um "parceiro valioso" desde 2020 e que continuará trabalhando com a empresa.