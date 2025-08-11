Europa busca influenciar posição dos EUA antes de negociações entre Trump e Putin

"O lado norte-americano prometeu que consultará os parceiros europeus sobre sua posição antes da reunião no Alasca", disse Tusk em uma coletiva de imprensa.

"Vou esperar... pelos efeitos da reunião entre os presidentes Trump e Putin - tenho muitos temores e muita esperança", disse ele.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que as concessões a Moscou não o persuadirão a parar de lutar na Ucrânia e que é necessário aumentar a pressão sobre o Kremlin.

Autoridades europeias têm tentado influenciar o posicionamento da Casa Branca antes das negociações no Alasca, enfatizando a necessidade de proteger a soberania da Ucrânia, fornecer garantias de segurança e permitir que Kiev escolha seu próprio caminho.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, reuniu-se com autoridades europeias e ucranianas no fim de semana, e espera-se que os líderes europeus realizem mais contatos com Washington nos próximos dias.

"Qualquer acordo entre os EUA e a Rússia deve incluir a Ucrânia e a UE, pois é uma questão de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa", disse a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, no domingo.