Israel intensifica bombardeio em Gaza após promessa de Netanyahu de expandir ofensiva

Testemunhas disseram que tanques e aviões israelenses bombardearam Sabra, Zeitoun e Shejaia, três subúrbios a leste da Cidade de Gaza, no norte do território, na segunda-feira. Muitas famílias deixaram suas casas rumo ao oeste.

Moradores da Cidade de Gaza disseram que essa foi uma das piores noites das últimas semanas, aumentando o temor de que os militares estejam se preparando para uma ofensiva mais profunda na cidade, que, segundo o Hamas, está abrigando cerca de 1 milhão de pessoas após o deslocamento dos moradores da fronteira norte do enclave.

As Forças Armadas israelenses disseram que suas forças dispararam artilharia contra militantes do Hamas na área. Não havia sinais de forças avançando na Cidade de Gaza como parte da ofensiva israelense recém-aprovada, cujo início não era esperado para as próximas semanas.

"Parecia que a guerra estava recomeçando", disse Amr Salah, 25 anos. "Os tanques dispararam munição contra as casas, várias foram atingidas, e os aviões realizaram o que chamamos de anéis de fogo, em que vários mísseis atingiram estradas no leste de Gaza", disse ele à Reuters por mensagens.

Os militares israelenses disseram que suas forças desmantelaram no domingo, a leste da Cidade de Gaza, um local que o Hamas usou para disparar foguetes contra comunidades israelenses do outro lado da fronteira.

Netanyahu afirmou no domingo que havia instruído os militares israelenses a acelerar seus planos para a nova ofensiva.