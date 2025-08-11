Macron diz que plano de Israel para Gaza é desastre prestes a acontecer

O presidente da França, Emmanuel Macron, criticou nesta segunda-feira os planos de Israel de intensificar sua operação militar em Gaza como um desastre prestes a acontecer e propôs uma coalizão internacional sob mandato das Nações Unidas para estabilizar Gaza.

Na semana passada, o gabinete de segurança de Israel aprovou um plano para assumir o controle da Cidade de Gaza, em uma ação que expandiu suas operações militares no território palestino destruído e atraiu fortes críticas no país e no exterior.

"O anúncio do gabinete israelense de uma expansão de suas operações na Cidade de Gaza e nos campos de Mawasi e de uma reocupação anuncia um desastre de gravidade sem precedentes prestes a acontecer e um movimento em direção a uma guerra sem fim", disse Macron, em falas enviadas por seu gabinete aos repórteres.