Mortes por dengue em Bangladesh superam 100 e agosto pode ser pior

DACA (Reuters) - Bangladesh está enfrentando um aumento nos casos e mortes por dengue, com especialistas em saúde alertando que agosto pode trazer um surto ainda mais grave da doença transmitida por mosquitos se medidas urgentes não forem tomadas.

A dengue matou 101 pessoas e infectou 24.183 até agora neste ano, segundo dados oficiais, impondo uma severa pressão sobre o já sobrecarregado sistema de saúde do país.

Um aumento acentuado no número de mortes tem acompanhado a disparada nos casos. Dezenove pessoas já morreram de dengue até agora em agosto, após 41 mortes em julho — mais do que o dobro das 19 mortes de junho.