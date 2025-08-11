Na Índia, tarifas de Trump provocam pedidos de boicote a produtos dos EUA

A Índia, por exemplo, é o maior mercado do WhatsApp, da Meta, em número de usuários, e a Domino's tem mais restaurantes do que qualquer outra marca no país. Bebidas como Pepsi e Coca-Cola geralmente dominam as prateleiras das lojas, e as pessoas ainda fazem fila quando uma nova loja da Apple é aberta ou quando uma cafeteria Starbucks oferece descontos.

Embora não tenha havido nenhuma indicação imediata de que as vendas tenham sido atingidas, há um coro crescente, tanto nas mídias sociais quanto off-line, a favor de comprar produtos locais e abandonar itens norte-americanos depois que Trump impôs uma tarifa de 50% sobre a importação de mercadorias da Índia, abalando os exportadores e prejudicando os laços entre Nova Délhi e Washington.

McDonald's, Coca-Cola, Amazon e Apple não responderam imediatamente às perguntas da Reuters.

Manish Chowdhary, cofundador da empresa indiana Wow Skin Science, publicou um vídeo no LinkedIn pedindo apoio aos agricultores e às startups para tornar o "Made in India" uma "obsessão global" e para aprender com a Coreia do Sul, cujos produtos alimentícios e de beleza são famosos no mundo todo.

"Fizemos fila para comprar produtos vindos de milhares de quilômetros de distância. Gastamos orgulhosamente em marcas que não são nossas, enquanto nossos próprios fabricantes lutam por atenção em seu próprio país", disse ele.

Rahm Shastry, CEO da DriveU, app indiano de motoristas sob demanda, escreveu no LinkedIn: "A Índia deveria ter seu próprio Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/FB, como a China tem".