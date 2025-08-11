Ofensiva sobre Cidade de Gaza pode levar semanas para começar, dando tempo para cessar-fogo, dizem fontes israelenses

Netanyahu disse que Israel primeiro permitirá que os civis deixem as zonas de batalha antes que as forças avancem para a Cidade de Gaza, que ele descreveu como um dos dois últimos redutos do Hamas, cuja derrota trará o fim da guerra.

Mas o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, também um membro do gabinete de segurança que exigiu ações ainda mais duras, disse que o plano foi concebido para pressionar o Hamas a voltar à mesa de negociações, em vez de derrotar o grupo, e pediu a Netanyahu que o descartasse.

As negociações indiretas entre Israel e o Hamas sobre uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 60 dias que incluiria a libertação de metade dos reféns ainda em Gaza terminaram no mês passado em um impasse, com grandes lacunas ainda entre os dois lados.

Os mediadores, Egito e Catar, não desistiram de reavivar as negociações, de acordo com um diplomata árabe que disse que a decisão de Israel de divulgar seu novo plano de ofensiva na Cidade de Gaza pode não ser um blefe, mas também serve para trazer o Hamas de volta à mesa de negociações.

O diplomata disse que houve uma nova disposição do Hamas em se envolver em conversas construtivas para um cessar-fogo depois que eles viram a seriedade de Netanyahu em tomar toda a Faixa de Gaza.

Um membro graduado do Hamas, Basem Naim, disse que o grupo havia informado aos mediadores que ainda estava interessado em chegar a um acordo de cessar-fogo.