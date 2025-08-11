Rahul Gandhi está entre líderes da oposição detidos em protesto contra Comissão Eleitoral da Índia

Os manifestantes gritaram slogans contra a Comissão e o governo de Modi, dizendo que as eleições estavam sendo "roubadas", e tentaram passar por barricadas antes de serem detidos e levados em ônibus.

"Essa luta não é política. Essa luta é para salvar a constituição", disse Gandhi aos repórteres. "Queremos uma lista de eleitores limpa e pura".

Gandhi e o partido Congresso alegam que as listas de eleitores nos Estados onde o partido perdeu estão corrompidas, com nomes de eleitores excluídos ou incluídos mais de uma vez para fraudar as eleições em favor do Partido Bharatiya Janata (BJP), de Modi.

Os partidos de oposição também criticaram a decisão da Comissão Eleitoral de revisar a lista de eleitores no importante Estado do norte de Bihar pouco antes das eleições estaduais previstas para o final deste ano, afirmando que o objetivo é privar de direitos um grande número de eleitores pobres.

O BJP e a Comissão Eleitoral rejeitaram as acusações.

A Comissão afirmou que as alterações nas listas de eleitores são compartilhadas com os partidos políticos e que todas as reclamações são investigadas minuciosamente. Também afirmou que as listas de eleitores precisam ser revisadas para remover eleitores mortos ou aqueles que se mudaram para outras partes do país, entre outros.