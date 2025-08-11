Republicanos aumentam pressão sobre democratas para que retornem ao Texas

"A pergunta é simples", disse Burrows. "Você estará naquela cadeira para votar esses projetos de lei críticos de recuperação de desastres ou será lembrado como aquele que não apareceu?"

Os parlamentares democratas da Câmara dos Deputados do Texas se ausentaram neste mês para negar aos republicanos o quórum necessário para aprovar o plano de redistritamento apoiado por Trump, que pretende mudar cinco cadeiras do Estado no Congresso de democratas para republicanos.

Os democratas foram para Estados mais hospitaleiros, como Califórnia e Illinois, colocando-os fora do alcance das manobras legais do Texas para forçar seu retorno.

O governador do Texas, Greg Abbott, e outras autoridades prometeram localizar os membros ausentes e intensificar esforços para removê-los do cargo.

Burrows disse que os agentes do Departamento de Segurança Pública do Estado se espalharam por "todas as regiões" do Texas.

"Eles estão do lado de fora das casas dos membros, fazendo vigilância, batendo nas portas, ligando para seus telefones várias vezes ao dia", disse. "Até o momento, não há ninguém em casa, mas a busca continua e não vai parar."