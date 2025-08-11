Senador colombiano e pré-candidato à Presidência Miguel Uribe morre dois meses após atentado

"Peço a Deus que me mostre o caminho para aprender a viver sem você. Nosso amor transcende este plano físico. Espere por mim, quando eu cumprir minha promessa com nossos filhos, eu irei encontrá-lo e teremos nossa segunda chance. Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei de nossos filhos", disse a esposa em sua conta no Instagram.

O político recebeu dois impactos de bala na cabeça e um na perna esquerda, revelou anteriormente a Procuradoria Geral, que está conduzindo uma investigação para identificar e capturar os autores materiais e intelectuais do assassinato.

O ataque, registrado em dezenas de vídeos divulgados nas redes sociais, chocou o país, provocou condenações em nível nacional e internacional e relembrou a época de violência que a Colômbia sofreu há mais de três décadas, quando quatro candidatos presidenciais foram assassinados em ataques separados atribuídos a traficantes de drogas aliados a esquadrões paramilitares.

Uribe era um forte crítico da política de paz do presidente de esquerda Gustavo Petro e promovia a livre iniciativa, bem como a restauração da segurança por meio da repressão ao tráfico drogas e aos grupos armados ilegais.

As autoridades que investigam o atentado ainda não estabeleceram as causas do ataque nem quem o ordenou.

No entanto, o governo de Petro insinuou, sem fornecer provas, que a "máfia" poderia estar envolvida e também sugeriu a possível responsabilidade no atentado de uma facção dissidente da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que rejeitou um acordo de paz de 2016.