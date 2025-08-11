Trump diz que assumirá controle da polícia de Washington, D.C. e enviará Guarda Nacional

O anúncio de Trump é seu mais recente esforço para atingir cidades democratas, exercendo o poder Executivo sobre assuntos tradicionalmente locais. Ele tem rejeitado as críticas de que está fabricando uma crise para justificar a expansão da autoridade presidencial.

Centenas de policiais e agentes de mais de uma dúzia de agências federais já se espalharam pela cidade nos últimos dias.

A prefeita democrata de Washington, Muriel Bowser, rebateu as afirmações de Trump, dizendo que a cidade "não está sofrendo um salto de crimes" e destacando que os crimes violentos atingiram seu nível mais baixo em mais de três décadas no ano passado.

O crime violento caiu 26% nos primeiros sete meses de 2025, depois de cair 35% em 2024, e o crime geral caiu 7%, de acordo com o departamento de polícia da cidade.

Mas a violência com armas continua sendo um problema. Em 2023, Washington teve a terceira maior taxa de homicídios por arma de fogo entre as cidades dos EUA com população acima de 500.000 habitantes, de acordo com o grupo de defesa do controle de armas Everytown for Gun Safety.

O envio de tropas da Guarda Nacional é uma tática que o presidente republicano usou em Los Angeles, onde enviou 5.000 soldados em junho em resposta aos protestos contra as batidas de imigração de seu governo.