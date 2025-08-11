Trump diz que encontro com Putin será de "sensação" e que vai se esforçar para acabar com a guerra
WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que seu encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, no Alasca, será um "encontro de sensação" com o objetivo de pedir pelo fim da guerra na Ucrânia.
"Então, eu vou falar com Vladimir Putin e vou dizer a ele: 'você tem que acabar com essa guerra'", disse Trump a repórteres.
Trump também disse que um futuro encontro poderia incluir o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.
(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Nandita Bose em Washington)
