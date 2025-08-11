Trump intensifica retórica sobre crime antes de anúncio de repressão em Washington

A prefeita democrata de Washington, Muriel Bowser, rebateu as afirmações de Trump, dizendo que a cidade "não está passando por um pico de criminalidade" e destacando que os crimes violentos caíram para o nível mais baixo em 30 anos. Trump chamou Bowser de "uma boa pessoa que tentou", mas disse que ela recebeu muitas chances, enquanto os números da criminalidade continuam a piorar.

Os crimes violentos caíram 26% nos primeiros sete meses de 2025 e os crimes em geral caíram 7%, de acordo com o departamento de polícia da cidade. Mas a violência com armas continua sendo um problema. Em 2023, Washington teve a terceira maior taxa de homicídios por arma de fogo entre as cidades dos EUA com população acima de 500.000 habitantes, segundo o grupo de defesa do controle de armas Everytown for Gun Safety.

Na última semana, Trump intensificou suas mensagens, exigindo o rápido despejo dos moradores de rua e prometendo prender os infratores. Ele levantou a perspectiva de tirar a autonomia local da cidade e sinalizou uma possível tomada federal completa.

O governo Trump também está se preparando para enviar centenas de soldados da Guarda Nacional para Washington, disse uma autoridade dos EUA à Reuters, uma tática controversa que Trump usou recentemente em Los Angeles para responder aos protestos contra a imigração, apesar das objeções das autoridades locais.

Trump ainda não tomou uma decisão final, afirmou a autoridade, acrescentando que o número de soldados e o papel que eles desempenhariam ainda estão sendo determinados.

O Distrito de Colúmbia, fundado em 1790, opera de acordo com a Home Rule Act, que dá ao Congresso a autoridade máxima, mas permite que os residentes elejam um prefeito e um conselho municipal. Trump disse na semana passada que os advogados estão examinando como derrubar a lei, uma medida que provavelmente exigiria que o Congresso a revogasse e que ele a aprovasse.