Zelenskiy diz que Rússia não está se preparando para paz, está deslocando tropas para novas ofensivas
KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que não há sinais de que a Rússia esteja se preparando para pôr fim às hostilidades na Ucrânia.
"Pelo contrário, eles estão movendo suas tropas e forças de forma a lançar novas operações ofensivas", disse ele em um discurso à noite (horário local), citando um relatório da inteligência da Ucrânia.
(Reportagem de Yuliia Dysa)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.