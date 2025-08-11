Zelenskiy diz que Rússia não está se preparando para paz, está deslocando tropas para novas ofensivas

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que não há sinais de que a Rússia esteja se preparando para pôr fim às hostilidades na Ucrânia.

"Pelo contrário, eles estão movendo suas tropas e forças de forma a lançar novas operações ofensivas", disse ele em um discurso à noite (horário local), citando um relatório da inteligência da Ucrânia.

(Reportagem de Yuliia Dysa)