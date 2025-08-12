Chefe da ONU alerta Israel e Rússia sobre acusações de violência sexual

Em seu relatório anual ao Conselho de Segurança sobre violência sexual relacionada a conflitos, Guterres avisou Israel e Rússia que podem ser listados no próximo ano entre as partes "credivelmente suspeitas de cometer ou ser responsáveis por padrões de estupro ou outras formas de violência sexual".

O aviso foi resultado de "preocupações significativas com relação a padrões de certas formas de violência sexual que têm sido consistentemente documentadas pelas Nações Unidas", escreveu ele.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, descreveu as preocupações como acusações sem fundamento.

"A ONU deve se concentrar nos chocantes crimes de guerra e na violência sexual do Hamas e na libertação de todos os reféns. Israel não se furtará de proteger seus cidadãos e continuará a agir de acordo com a lei internacional", disse Danon em um comunicado.

Os militantes palestinos do Hamas -- cujo ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023 desencadeou a atual guerra em Gaza -- foram listados no relatório de Guterres nesta terça-feira como um grupo "credivelmente suspeito de cometer ou ser responsável por padrões de estupro ou outras formas de violência sexual" em conflitos armados.

"Rejeitamos categoricamente todas essas alegações", disse à Reuters o oficial sênior do Hamas, Basem Naim, acrescentando, em referência aos comentários israelenses que "essas são certamente novas tentativas de usar mentiras para desviar a atenção dos crimes brutais em andamento cometidos por esse governo fascista e seu exército contra nosso povo em Gaza".