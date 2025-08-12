Deixada de lado na cúpula Trump-Putin, Ucrânia luta contra conquista russa de mais território

Trump disse que qualquer acordo de paz envolveria "alguma troca de territórios para a melhoria de" Rússia e Ucrânia, que até agora dependia dos EUA como seu principal fornecedor de armas.

Mas, como todas as áreas que estão sendo contestadas ficam dentro da Ucrânia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e seus aliados da União Europeia temem que ele seja pressionado a ceder muito mais do que a Rússia.

Nesta terça-feira, o governo de Trump moderou as expectativas de grandes progressos em direção a um cessar-fogo, chamando sua reunião de sexta-feira com Putin no Alasca de um "exercício de escuta".

Zelenskiy e a maioria de seus pares europeus disseram que uma paz duradoura não pode ser garantida sem a Ucrânia na mesa de negociações, e um acordo deve estar em conformidade com o direito internacional, a soberania da Ucrânia e sua integridade territorial.

Eles realizarão uma reunião virtual com Trump na quarta-feira para ressaltar essas preocupações antes da cúpula com Putin, a primeira cúpula EUA-Rússia desde 2021.

"Uma paz imitada em vez de genuína não se manterá por muito tempo e apenas incentivará a Rússia a tomar ainda mais território", disse Zelenskiy em um comunicado na terça-feira.