Domo de Ouro do Pentágono terá sistema de defesa de 4 camadas

Estima-se que o sistema custará US$175 bilhões, mas os slides mostram que ainda há incertezas sobre a arquitetura básica do projeto porque o número de lançadores, interceptores, estações terrestres e locais de mísseis necessários para o sistema ainda não foi determinado.

"Eles têm muito dinheiro, mas ainda não têm uma meta de custo", disse uma autoridade dos EUA. Até o momento, o Congresso destinou US$25 bilhões para o Domo de Ouro na lei de impostos e gastos de Trump aprovada em julho. Outros US$45,3 bilhões estão reservados para o Domo de Ouro em sua solicitação de orçamento presidencial para 2026.

Destinado a operar como um escudo de defesa antimísseis de várias camadas para os Estados Unidos, o Domo de Ouro é inspirado no Domo de Ferro de Israel, mas é significativamente maior devido à geografia que precisará proteger e à complexidade diante das diversas ameaças que enfrentará.

De acordo com os slides, a arquitetura do sistema consiste em quatro camadas integradas: uma camada de detecção e direcionamento com base no espaço para alerta e rastreamento de mísseis, além de "defesa antimísseis", e três camadas terrestres que consistem em interceptores de mísseis, conjuntos de radares e, potencialmente, lasers.

Uma surpresa foi um novo e grande campo de mísseis -- aparentemente no Meio-Oeste, de acordo com um mapa contido na apresentação -- para os Interceptadores de Próxima Geração (NGI), fabricados pela Lockheed Martin, que fariam parte da "camada superior" junto com os sistemas Aegis de Defesa de Área Terminal de Alta Altitude (THAAD), também fabricados pela Lockheed.

Outros obstáculos técnicos identificados nos slides incluem a latência de comunicação em toda a "cadeia de destruição" dos sistemas. Empreiteiras como a Lockheed, Northrop Grumman, RTX e Boeing têm uma variedade de sistemas de defesa antimísseis.