Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é presa, diz Yonhap

No início do dia, vestindo um terno preto, Kim fez uma reverência ao chegar ao tribunal, mas não respondeu às perguntas dos jornalistas ou fez qualquer declaração. Após a audiência, ela saiu para aguardar a decisão em um centro de detenção em Seul, a capital.

O mandado de prisão foi emitido pelo Tribunal Distrital Central de Seul.

As acusações contra ela, puníveis com anos de prisão, variam de fraude em ações a suborno e tráfico de influência ilegal que implicaram proprietários de empresas, figuras religiosas e um articulador político.

Ela foi acusada de violar a lei por causa de um incidente em que usou um pingente de luxo Van Cleef, supostamente avaliado em mais de US$43.000 enquanto participava de uma cúpula da Otan com o marido em 2022.

O item não foi listado na divulgação financeira do casal, conforme exigido por lei, aponta a acusação.

Kim também é acusada de receber duas bolsas Chanel e um colar de diamantes de um grupo religioso como suborno em troca de influência favorável aos seus interesses comerciais.