Exército do Congo e rebeldes trocam acusações sobre confrontos e aumento de tropas

KINSHASA (Reuters) - O Exército do Congo acusou os rebeldes apoiados por Ruanda de realizarem vários ataques no leste do país, o que, segundo ele, violou os acordos assinados em Washington e Doha, e advertiu que se reservava o direito de responder às provocações.

A declaração do Exército foi feita um dia depois que o grupo rebelde, conhecido como M23, acusou as forças congolesas de mobilizar mais tropas e violar os termos de uma declaração de princípios assinada em 19 de julho em Doha, expressando apoio a um cessar-fogo permanente.

As declarações conflitantes ocorreram no momento em que as negociações de paz programadas para serem retomadas em Doha na semana passada foram adiadas. Na declaração de princípios, o Congo e o M23 se comprometeram a iniciar as conversações até 8 de agosto e buscar um acordo final até 18 de agosto.