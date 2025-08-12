Filipinas expressam preocupação com ações chinesas "perigosas" após colisão no Mar do Sul da China

"Suas ações não apenas representaram um grave perigo para o pessoal e as embarcações filipinas, mas também resultaram na infeliz colisão entre as duas embarcações chinesas", disse o Ministério das Relações Exteriores das Filipinas em um comunicado.

Imagens da Guarda Costeira das Filipinas mostraram um navio da Guarda Costeira chinesa seguindo a embarcação da Guarda Costeira das Filipinas antes de um navio da Marinha Chinesa atravessar repentinamente seu caminho, colidindo com ele e danificando o castelo de proa da Guarda Costeira. Foi a primeira colisão conhecida entre navios chineses na região.

"Nossa avaliação é que o objetivo real do navio da Marinha do Exército de Libertação Popular é abalroar nossa (embarcação) Guarda Costeira das Filipinas. Essa também é a avaliação da nossa Guarda Costeira filipina", disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas das Filipinas, general Romeo Brawner, a repórteres na terça-feira.

As ações da China também foram condenadas pelos Estados Unidos, um aliado em tratado das Filipinas. "Condenamos essa última ação imprudente da China dirigida contra uma embarcação filipina... e elogiamos a Guarda Costeira das Filipinas por seu profissionalismo e sua oferta de assistência", disse a embaixadora dos EUA em Manila, MaryKay Carlson, no X.

O Ministério da Defesa da China e sua embaixada em Manila não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

A Guarda Costeira da China disse na segunda-feira que tomou as medidas necessárias para expulsar as embarcações filipinas das águas ao redor do Scarborough Shoal.