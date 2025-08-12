Governo Trump desconsidera enviar ajuda humanitária a Gaza pelo ar, dizem fontes

Durante o governo do presidente Joe Biden, o exército dos EUA realizou ondas de lançamentos aéreos de alimentos em Gaza, entregando cerca de 1.220 toneladas de ajuda. Mas a opção não foi seriamente considerada pelo governo de Donald Trump, segundo autoridades americanas e outras fontes, apesar de ele expressar preocupação com a fome em Gaza em meio à campanha militar de quase dois anos de Israel contra o Hamas.

Uma fonte disse que isso é visto como uma opção irreal, porque a medida não chegaria perto de atender às necessidades de 2,1 milhões de palestinos, mesmo com aliados próximos dos EUA, incluindo a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido, tendo realizado lançamentos aéreos de assistência para Gaza.

Os grupos de ajuda humanitária há muito tempo criticam tais lançamentos, considerando-os mais simbólicos do que eficazes dado que a escala de necessidade em Gaza exige rotas terrestres abertas para que grandes quantidades de ajuda entrem no enclave. Os pacotes pesados também podem representar um perigo para quem corre em direção à ajuda que cai de paraquedas.