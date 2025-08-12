Governo Trump diz que situação dos direitos humanos no Brasil piorou e suaviza críticas a aliados

Bolsonaro está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob acusação de ter conspirado para dar um golpe de Estado e permanecer no poder mesmo após ter perdido as eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trump se referiu ao caso como uma "caça às bruxas" e o usou como base declarada para impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA.

Procurados para comentar o relatório norte-americano, o governo brasileiro e o STF não se manifestaram de imediato.

O relatório do governo Trump traz um alerta sobre a erosão da liberdade de expressão na Europa e um aumento nas críticas ao Brasil e à África do Sul, países com os quais Washington entrou em conflito em uma série de questões.

Críticas a governos estrangeiros sobre o tratamento dado aos direitos LGBT+, que apareceram nas edições do relatório durante o governo de Joe Biden, foram amplamente omitidas.

O texto também se referiu à invasão da Ucrânia pela Rússia principalmente como a "guerra Rússia-Ucrânia".

A seção do relatório sobre Israel foi muito mais curta do que na edição do ano passado, e não contém nenhuma menção à grave crise humanitária em Gaza ou ao número de mortos no território palestino -- cerca de 61.000 pessoas, de acordo com autoridades locais, como resultado das operações militares de Israel em resposta a um ataque do grupo militante palestino Hamas em outubro de 2023.