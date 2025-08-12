Governo Trump diz que Universidade George Washington violou lei em relação a estudantes e professores judeus

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump disse nesta terça-feira que constatou que a Universidade George Washington (GWU) violou a lei federal de direitos civis em relação a estudantes e professores judeus, israelenses-americanos e israelenses, e que buscará "remediação imediata" da instituição.

Em um comunicado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que a GWU agiu "deliberadamente indiferente ao ambiente educacional hostil para estudantes judeus, israelenses-americanos e israelenses" durante os protestos pró-palestinos em abril e maio de 2024. Os representantes da universidade sediada em Washington, D.C., não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto.

Em uma carta enviada à reitora da universidade, Ellen Granberg, na terça-feira, a procuradora-geral adjunta Harmeet Dhillon disse que o Departamento de Justiça concluiu que membros da comunidade universitária se envolveram em "protestos antissemitas e perturbadores", inclusive estabelecendo um acampamento no University Yard. Dhillon disse que esses esforços tinham o objetivo de "assustar, intimidar e negar" aos estudantes judeus, israelenses e israelenses-americanos o acesso ao ambiente universitário.