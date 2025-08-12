Israel bombardeia Cidade de Gaza; líder do Hamas é aguardado no Cairo para tentar salvar negociações de cessar-fogo

Desde então, Israel disse que lançará uma nova ofensiva e assumirá o controle da Cidade de Gaza, que capturou logo após o início da guerra em outubro de 2023, antes de se retirar. Os militantes se reagruparam e têm travado uma guerra em grande parte no estilo de guerrilha.

Não está claro quanto tempo poderia durar uma nova incursão militar israelense na cidade em expansão no norte de Gaza, agora amplamente reduzida a escombros, ou como ela seria diferente da operação anterior.

Mas o plano do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de expandir o controle militar sobre Gaza, que deve ser lançado em outubro, aumentou o clamor global sobre a devastação generalizada do território e a crise de fome que se espalha entre a população de mais de dois milhões de desabrigados de Gaza.

Também provocou críticas em Israel, com o chefe militar alertando que poderia colocar em risco os reféns sobreviventes e ser uma armadilha mortal para os soldados israelenses. Além disso, levantou o temor de mais deslocamentos e dificuldades entre os cerca de um milhão de palestinos na região da Cidade de Gaza.

Testemunhas e médicos disseram que os aviões e tanques israelenses bombardearam novamente os distritos do leste da Cidade de Gaza durante a noite, matando sete pessoas em duas casas no subúrbio de Zeitoun e quatro em um prédio de apartamentos no centro da cidade.

No sul do enclave, cinco pessoas, incluindo um casal e seu filho, foram mortas por um ataque aéreo israelense a uma casa na cidade de Khan Younis e quatro por um ataque a um acampamento de barracas na vizinha Mawasi, na costa, disseram os médicos.