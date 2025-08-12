Líderes da UE afirmam que Ucrânia deve ter liberdade para decidir seu futuro

"Negociações significativas só podem ocorrer no contexto de um cessar-fogo ou redução das hostilidades", disseram os líderes de todos os países da UE, exceto a Hungria, em um comunicado conjunto, acrescentando: "Compartilhamos a convicção de que uma solução diplomática tem de proteger os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa."

Trump tem dito que qualquer acordo de paz envolveria "alguma troca de territórios para o benefício tanto da Rússia quanto da Ucrânia", o que causou consternação em Kiev e nas capitais europeias, já que praticamente todo o território em questão é ucraniano.

O mapa de guerra reconhecido do DeepState da Ucrânia mostrou que a Rússia havia subitamente avançado para o norte em até 10 km em duas frentes perto de Dobropillia, próxima de seu principal alvo, Pokrovsk, em seu esforço para assumir o controle total da região de Donetsk.

Tatarigami_UA, um ex-oficial ucraniano que acompanha o conflito, postou no X que "tanto em 2014 quanto em 2015, a Rússia lançou grandes ofensivas antes das negociações para ganhar vantagem. A situação atual é grave, mas está longe do colapso que alguns sugerem".

Enquanto isso, as Forças Armadas de Kiev afirmaram ter retomado dois vilarejos na região de Sumy, no leste do país, na segunda-feira, parte de uma pequena reviravolta em mais de um ano de lentos ganhos russos no sudeste.

A Rússia, que lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, montou uma nova ofensiva este ano em Sumy, depois que Putin exigiu uma "zona tampão" no local.