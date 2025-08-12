Lula diz que vai lançar pacote de R$30bi para empresas afetadas por tarifaço de Trump

De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, além dos R$30 bilhões em crédito para exportação dos bancos públicos, o pacote total será inicialmente de R$35 bilhões, sendo R$4 bilhões provenientes do Tesouro.

Em troca das medidas de apoio, explicou a fonte, os empresários beneficiados terão que garantir a manutenção das vagas existentes hoje. Se alguma demissão acontecer, a posição terá que ser reposta.

O pacote de medidas, que será feito através de medida provisória, vai ser apresentado na manhã de quarta-feira, no Palácio do Planalto, e está sendo chamada de "MP Brasil Soberano".

Na semana passada, a Reuters antecipou que o governo estudava usar recursos do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), administrado pelo BNDES, para ajudar as empresas afetadas pela tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros.

Segundo as fontes ouvidas pela Reuters na semana passada, a expectativa era que o crédito seja oferecido com juros reduzidos e prazo de carência. O plano prevê que os tomadores dos empréstimos com condições especiais terão que manter os empregos, como contrapartida para o acesso aos recursos.

Na entrevista desta terça, Lula voltou a dizer que o governo brasileiro vai buscar uma solução para as tarifas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e vai estudar o que pode ser feito com base na reciprocidade.