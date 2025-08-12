Polônia não deve permitir que Rússia crie divisão entre Varsóvia e Kiev, diz premiê

VARSÓVIA (Reuters) - O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse nesta terça-feira que a Rússia tenta provocar uma divisão entre a Polônia e a Ucrânia antes de negociações de paz, em meio a um protesto contra um espectador que agitou uma bandeira nacionalista ucraniana em um show em Varsóvia.

A Polônia tem sido uma das maiores apoiadoras da Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país em 2022, mas alguns poloneses se cansaram de cuidar dos refugiados. Ao mesmo tempo, as tensões históricas entre as nações em relação aos massacres da Segunda Guerra Mundial ocasionalmente vêm à tona, enfraquecendo laços e impulsionando a extrema direita polonesa.

Muitos poloneses ficaram irritados com imagens compartilhadas nas mídias sociais que mostravam um ucraniano na plateia de um show no Estádio Nacional no sábado, agitando a bandeira vermelha e preta do Exército Insurgente Ucraniano --um grupo nacionalista que, segundo Varsóvia, esteve envolvido nos massacres de poloneses na região da Volínia entre 1943 e 1945.